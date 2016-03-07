إيران: قتلنا أعضاء مجموعة مسلحة بالأهواز

ذكرت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن القوات الأمنية فككت مجموعة مسلحة في محافظة خوزستان (إقليم الأهواز)، وقتلت أعضاء هذه المجموعة خلال اشتباك مسلح ليلة البارحة (الأحد)، قبيل تنفيذهم "عمليات تخريبية"، على حد وصفها.

ونقلت الوكالة عما وصفته بـ"مصدر أمني مطلع"، أن "قوات الأمن وبناء على معلومات وإجراءات استخبارية رصدت هذه المجموعة منذ شهر واشتبكت معها ليلة البارحة قبيل تنفيذها عمليات داخل البلاد"، دون إيضاح المزيد من التفاصيل عن هوية المجموعة أو تحديد مكان الاشتباك.

يذكر أنه بين الفينة والأخرى، تتبنى مجموعات أهوازية مسلحة، تطالب باستقلال الإقليم عن إيران، تنفيذ عمليات عسكرية شملت تفجير مراكز حكومية وعسكرية ومنشآت نفطية، احتجاجا على الاضطهاد القومي والتمييز العنصري الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد عرب الأهواز.