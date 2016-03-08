إيران تلوح بإرسال قوات إلى اليمن لمساعدة الحوثيين

لوح نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال مسعود جزائري، بإرسال قوات إيرانية إلى اليمن لمساعدة ميليشيات الانقلابيين الحوثيين، على غرار دعم طهران لنظام بشار الأسد الذي يقتل شعبه في سوريا.

وقال جزائري، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت إيران سترسل "مستشارين عسكريين" إلى اليمن مثلما فعلت في سوريا، إن "الجمهورية الإسلامية تشعر بواجبها لمساعدة الحكومة والشعب السوريين، وتشعر أيضا بواجبها لمساعدة الشعب اليمني بأي وسيلة بوسعها ولأي مستوى ضروري"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تصدت وتتصدى منذ عام لكل المحاولات الإيرانية لمد الحوثيين وحلفائهم بالسلاح برا وبحرا وجوا، الأمر الذي جعل المحللين يفسرون تصريحات نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، على أنها "مجرد دعاية لرفع معنويات حلفائهم المنهارة عقب الهزائم المتتالية".

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني بالتزامن مع ما كشفت عنه شبكة "سي إن إن" الأميركية حول ضبط سفينة تابعة للبحرية الأسترالية لسفينة صغيرة تحمل كمية كبيرة من الأسلحة شملت أكثر من 2000 قطعة من الأسلحة، وبنادق آلية و100 قذيفة صاروخية، والتي يُشتبه أن مصدرها من إيران كانت متجهة إلى اليمن عن طريق الصومال.