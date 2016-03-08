جماهير تركية تهتف "الموت للفارسي" بملعب في طهران

"الموت للفارسي" هو الشعار الذي هتف به مشجعو فريق "تراكتور" لكرة القدم، الذي جاء يوم السبت الماضي من مدينة تبريز، عاصمة إقليم آذربيجان الإيراني، إلى العاصمة طهران للعب أمام فريق "برسبوليس".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جماهير موالية لفريق "تراكتور" تهتف بشعار "الموت للفارسي" في ملعب "آزادي" بالعاصمة الإيرانية طهران، والذي يُعد أكبر ملعب في إيران.

يذكر أن الأقاليم الإيرانية الناطقة بالتركية-الآذربيجانية يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، وتعد هذه القومية الأكبر في إيران بعد القومية الفارسية. وتؤكد بعض التقارير أنها تعادل الفرس في إيران من ناحية عدد السكان. وينتمي هؤلاء للمذهب الشيعي إلا أن النزعة القومية تفوق الانتماءات الأخرى بينهم.

وذكر موقع "توانا" الناطق بالفارسية أن اشتباكات بالأيدي وقعت بين مشجعي الفريقين خلال المباراة التي حضرها مندوب "يوفا" (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم).

وأضاف الموقع :"الملاعب يجب أن تكون ملتقى للتسامح والعدالة وليس مكانا للضغينة والكراهية، ولكن يمكن أن يصبح الظلم ورفض مطالب من قبيل التعلم باللغات القومية مبررا لإطلاق شعار: الموت للفارسي؟".

فريقان يرمزان للعروبية والتركية

على ضوء منع مختلف الشعوب غير الفارسية في إيران من ممارسة حقوقها القومية من خلال مؤسساتها المستقلة، تحولت كرة القدم والملاعب إلى المتنفس الوحيد للتعبير عن المشاعر القومية التي تخرج في الكثير من الأحيان عن السيطرة. وفي هذا الإطار، أصبح فريق "تراكتور" منذ أعوام رمزا للقومية التركية-الآذربيجانية، وفريق "فولاذ الأهواز" رمزا للقومية العربية.

تتكون إيران من عدة شعوب وقوميات من قبيل الفرس والترك والكرد والعرب والبلوش واللور والجليك والتركمان. وتفيد بعض التقارير بأن الشعوب غير الفارسية تشكل حوالي 60% من عدد السكان الذي يبلغ حوالي 80 مليون نسمة.

وردا على سؤال حول أسباب ما شهده ملعب "آزادي" في طهران، قال الدكتور كريم بني سعيد عبديان، رئيس "منظمة حقوق الإنسان الأهوازية": "لا يجوز أن يهتف أحد بالموت لأي شعب، إلا أن هذا الشعار يظهر الإحباط في صفوف الشعب التركي إزاء السلطات نتيجة لقمع مطالبه القومية".

وأضاف بني سعيد: "لتحقيق أي مطلب ينبغي اللجوء إلى الأساليب التقدمية، ولكن الأنظمة التي توالت على الحكم في إيران روجت ودعمت لغة وثقافة وتاريخ ومذهب شعب واحد وهو الشعب الفارسي، وحاولت إذابة كافة الشعوب في بوتقة الشعب الواحد وتعريف إيران كبلد فارسي فقط".