قائد عسكري أميركي: إيران ما زالت تزعزع استقرار المنطقة

أعلن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تغير سلوكها بعد الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي ورفع العقوبات تدريجيا عنها، وذلك بعد إعلان طهران عن قيامها بتجارب صاروخية باليستية جديدة.

وقال الجنرال لويد اوستن، قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن "إيران ما زالت اليوم قوة مهمة لزعزعة الاستقرار" في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الولايات المتحدة ودول المنطقة "قلقة" حيال قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن مواضيع القلق لا تنتهي عند هذا الحد.

وأوضح اوستن أن "الناس في المنطقة قلقون من قدرات الإيرانيين في مجال المعلوماتية واستعدادهم لتفخيخ المضائق ونشاطات فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال أيضا: "هناك عدد من الأشياء تجعلني أعتقد أن إيران لم تغير سلوكها" لاعتماد تصرف "أكثر مسؤولية".

وكانت إيران قد أجرت الثلاثاء تجارب على صواريخ باليستية لإظهار "قوتها الرادعة"، وذلك في تحد لعقوبات أميركية جديدة فرضت عليها مطلع العام بسبب برنامجها الصاروخي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 17 يناير عن عقوبات جديدة مرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية.

ويأتي هذا الإعلان بعد رفع معظم العقوبات الدولية طبقا للاتفاق الموقع في يوليو 2015 بين طهران والقوى العظمى ومن بينها الولايات المتحدة حول البرنامج النووي.

ومطلع يناير، بث التلفزيون الإيراني صورا لقاعدة تحت الأرض تحوي صواريخ يصل مداها الى 1700 كلم.

وكانت إيران قد أجرت تجربة ناجحة على الأقل لهذا النوع من الصواريخ في أكتوبر، وقد شكل هذا الأمر حسب خبراء من الأمم المتحدة انتهاكا لقرار المجلس الأمن الصارد عام 2010 ويمنع استعمال إيران لصواريخ باليستية خشية أن تزودها برؤوس نووية.