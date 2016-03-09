إيران تواصل اختبار الصواريخ الباليستية بإطلاق 2 آخرين

ذكرت وكالتا "فارس" و"تسنيم" الإيرانيتان للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني اختبر إطلاق صاروخين باليستيين صباح اليوم الأربعاء في استمرار لاختبارات دفعت الولايات المتحدة للتهديد باتخاذ رد دبلوماسي.

وقالت الوكالتان إنه تم إطلاق الصاروخين من شمال إيران، وإنهما أصابا هدفين في جنوب شرقي البلاد على مسافة 1400 كيلومتر.

وجاء اختبار اليوم الأربعاء بعد أن أجرت إيران تجارب لإطلاق عدد من الصواريخ أمس الثلاثاء، قالت الولايات المتحدة إنها ستثير أمرها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال الكونغرس الأميركي أيضا إنه سيسعى لفرض مزيد من العقوبات على إيران من جانب واحد.

وقبل شهرين فرضت واشنطن عقوبات على شركات وأفراد لهم صلة ببرنامج إيران الصاروخي، بسبب اختبار أجرته إيران على الصاروخ عماد المتوسط المدى في أكتوبر عام 2015.

وقالت وكالتا فارس وتسنيم إنه تم إطلاق الصاروخين (القدر-‭H‬) من شمال إيران اليوم الأربعاء، وإنهما أصابا هدفين في جنوب شرقي البلاد على مسافة 1400 كيلومتر.