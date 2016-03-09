قائد عسكري إيراني: صواريخنا قادرة على ضرب إسرائيل

أعلن قائد وحدة بطاريات الصواريخ في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن صواريخ إيران المتوسطة المدى مصممة لتكون قادرة على ضرب إسرائيل، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.



ونقلت الوكالة عن البريجادير جنرال أمير علي حاجي زاده قوله إن "السبب وراء وضع تصميم لصواريخنا بمدى 2000 كيلومتر هو أن تكون قادرة على ضرب عدونا النظام الصهيوني من على مسافة آمنة".