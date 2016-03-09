مفتشو الوكالة في إيران لمراقبة تنفيذ الاتفاق

يتوجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لتأسيس مكتب لمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 في يونيو.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن تأسيس مكتب للتثبت من الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي في إطار الاتفاقات الحاصلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال علاء الدين بروجردي إن " إيران ودول مجموعة 5+1 ومن أجل التثبت من النشاطات النووية، اتفقا على إجراء عمليات تفتيش في هذا الإطار".

وبيّن بروجردي أن جزءا من عمليات التفتيش يجب أن يتم بتأييد من إيران، قائلا: تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعيين مفتشين لتفقد المواقع النووية وإعداد التقارير عن نشاط وأداء إيران النووي، وإذا لم يحظ هؤلاء الأشخاص (المفتشون) بتأييدنا فلن يتم السماح لهم أبدا بالدخول إلى إيران، لذلك لا توجد أي مخاوف من تأسيس مكتب التثبت من الضمانات مع إيران".

وشدد على أن عمليات التفتيش وحتى تأسيس هذا المكتب تنفذ وستنفذ في إطار الاتفاقات الحاصلة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا امانو، قد أعلن في اجتماع لمجلس الحكام التابع للوكالة، تأسيس مكتب للتثبت من ضمانات إيران.

هذا بينما رفض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي، الأربعاء، وجود وفد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لمراقبة المفاعلات الإيرانية، وقال إن "موظفي الوكالة سيستقرون في ثلاث مناطق وهي طهران واصفهان ونطنز لغرض متابعة الاتفاق".

ونقلت وكالة "نادي المراسلين الإيرانيين" عن كمال وندي، قوله: "ليس لدينا أي وفد من مفتشي الوكالة الدولية بعد توقيع الاتفاق الشامل مع القوى الكبرى الست في يوليو الماضي".

وأضاف: "ليس لدى الوكالة الدولية ما يسمى المقرر الخاص أو المفتش"، نافيا في الوقت نفسه فتح الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكتبا لها في إيران".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، الاثنين الماضي، أن الوكالة افتتحت مكتبا لها في إيران لمتابعة مراقبتها تعهدات إيران منذ مطلع مارس الجاري.