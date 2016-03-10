إيران تتعاون مع أميركا للبحث عن عميل سابق مفقود

ألمح مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف. بي. أي) أمس الأربعاء إلى أن السلطات في إيران تحاول في الآونة الأخيرة المساعدة في تحديد مكان روبرت ليفنسون وهو عميل متقاعد اختفى قبل تسع سنوات بعد سفره الى جزيرة سياحية إيرانية للقاء هارب من العدالة في الولايات المتحدة.

وقال المسؤول عن منطقة واشنطن في المكتب الفدرالي في بيان: "لقد شجعنا التعاون الذي بدأ في الآونة الأخيرة بين حكومة إيران والولايات المتحدة ونعتقد أن قدرتنا على تحديد مكان بوب وإعادته إلى عائلته يتطلب التزاما مشتركا من الحكومة الإيرانية".

ونقل البيان عن جيمس كومي مدير المكتب قوله إن وكالته "تفعل كل ما بوسعها للتحقيق في جميع الخيوط". ولم يفصح بيان المكتب الفدرالي عن أي تفاصيل أخرى.

وشدّد البيت الأبيض بدوره على أن العثور على ليفنسون "يبقى على رأس أولويات الولايات المتحدة"، لكنه أضاف أن واشنطن "ستستمر في دعوة الجمهورية الإسلامية في إيران لتقديم المساعدة في هذه القضية كما جاء في اتفاق تبادل السجناء الذي أبرم في وقت سابق من هذا العام".

وما زالت عائلة ليفنسون تحث حكومة الولايات المتحدة على الضغط على إيران للإفراج عنه.

وفي بيان قالت كريستين زوجة ليفنسون: "يجب أن تعمل حكومة الولايات المتحدة ودولة إيران مع بعضهما لمعرفة ماذا حصل لبوب وإعادته سالما إلى عائلته".

واختفى ليفنسون بعد رحلة إلى جزيرة كيش الإيرانية في مارس 2007 حيث التقى داود صلاح الدين وهو متشدد أميركي هرب إلى إيران بينما كان يواجه تهما بقتل مسؤول في السفارة الإيرانية يتخذ من واشنطن مقرا له.

ويعتقد عدد من المحققين في المكتب الفدرالي أن ليفنسون ما زال على قيد الحياة في حين يعتقد مسؤولون في وكالات أمنية أميركية أخرى أنه توفي منذ فترة قصيرة.