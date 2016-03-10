شاهد DNA.. هدير الصواريخ الإيرانية!

يتناول الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة اليوم الخميس من برنامج DNA مغزى المناورات الإيرانية الواسعة النطاق وتطوير صواريخ طهران.

ويفند قطيش مزاعم طهران بأن ترسانة الصواريخ الإيرانية موجهة ضد إسرائيل، مشيرا إلى دور هدام تلعبه إيران في سوريا والعراق واليمن.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض البرنامج على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.