البيت الأبيض يراجع التجارب الصاروخية الإيرانية

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أمس الأربعاء، إن البيت الأبيض على دراية بتقارير عن تجربة صواريخ باليستية إيرانية جديدة ويراجع تلك التقارير وإن الإدارة ستحدد ردا مناسبا على التجارب.

وفي بيان يومي للصحفيين، قال إيرنست إن البيت الأبيض لن يفاجأ إذا أجرت إيران تجارب إطلاق صواريخ أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "سنواصل تعزيز جهودنا مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لمحاولة وضع حد لقدرة إيران على تطوير برنامجها الصاروخي".

وأجرت إيران في وقت سابق الأربعاء تجربة إطلاق صاروخين باليستيين قالت إنهما مصمّمان ليكونا قادرين على ضرب إسرائيل في تحد للانتقادات الأميركية لاختبارات مماثلة أجريت في اليوم السابق.