محكمة أميركية تغرم إيران 10 مليارات عن هجمات سبتمبر

أصدرت محكمة في نيويورك قرارا يدين إيران لتورطها بهجمات 11 سبتمبر 2001، كما يقضي بتغريمها بصرف 10.5 مليارات دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في تلك الهجمات.

ووفقا لصحيفة "بلومبرغ" الألمانية، فقد أصدر القاضي جورج دانيلز، حكما غيابيا الأربعاء الماضي، يغرم فيه إيران بـ 7.5 مليارات دولار لشركات التأمين وعائلات الضحايا، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار لشركات التأمين والأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل ودواع أخرى.

وبحسب تقرير الصحيفة، ستحصل كل عائلة على 8.8 ملايين دولار، مليونان منها تعويض عن الألم والأضرار المعنوية التي سببتها المأساة لأسر الضحايا، و6.8 ملايين دولار تعويض عن الأضرار المادية لكل عائلة فقدت أحد أفرادها في الهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالمية في 11 سبتمبر2001.

وأضافت الصحيفة ان القاضي دانيلز أشار إلى أن "إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين بالقيام بتلك العملية الإرهابية".

وأكد القاضي على أن طهران قد فشلت في الدفاع عن ما وصفه بأنه "مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات".