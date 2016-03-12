قتيلان وجريحان بفيضانات اجتاحت إيران

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين في فيضانات اجتاحت محافظات سيستان بلوشستان وخراسان الجنوبية وكرمان وهرمزغان، خلال اليومين الماضيين. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، أكد مدير إدارة الأزمات بمحافظة بلوشستان، رضا أربابي، الجمعة، أن سيارة صغيرة، انقلبت مساء الخميس اثر الأمطار في طريق "اسبكه – تشانف" لدى عبورها من جسر على أحد الأنهر، مما أدى إلى مقتل شخصين وجرح شخص آخر.

وأعلن أربابي أن الطرق المؤدية إلى القرى والبلدات والطرق بين المدن أغلقت بسبب الفيضانات واستمرار الأمطار.

كما أعلن الهلال الأحمر إجراء عمليات إنقاذ في 21 مدينة بمحافظة سيستان بلوشستان، حيث تم نقل 51 شخصا للمستشفيات وتم إجلاء 861 شخصا من قراهم وبلداتهم.

وفي محافظة كرمان، أعلن حاكم منطقة فارياب، عن مقتل 1537 رأسا من الماشية وتخريب القنوات المائية وتضرر 250 وحدة سكنية جراء الفيضانات.

من جهته، أعلن مدير إدارة الأزمات في خراسان، عن خسائر تتجاوز 22 مليار تومان خلال 48 ساعة الماضية وتضرر شبكات الطرق والكهرباء والبساتين والمزارع والقنوات المائية.

يذكر أن فيضانات مشابهة اجتاحت عدة محافظات في أغسطس الماضي في إيران، مخلفة عشرات القتل والجرحى.



