روحاني: نتدخل في أي مكان به مقامات للشيعة

قال الرئيس الإيراني حسن روحانى إن "إيران سوف تتدخل في أي مكان توجد به مقامات للشيعة، وتتعرض إلى تهديد من قبل الإرهابيين"، وذلك استمراراً للخطاب التبريري الإيراني الرسمي لتدخلات طهران العسكرية في العراق وسوريا وسائر الدول العربية.

ونقلت وكالة "فارس" عن روحاني قوله إن "مراقد أهل البيت تعتبر خطاً أحمر"، مضيفاً: "لو أراد الإرهابيون الاعتداء على مراقد أهل البيت، فإننا لن نسكت على ذلك، لقد قال لنا الشهداء إنه لو كان هنالك مسلمون آخرون معرضون للدمار ومراقد أهل البيت في خطر، فعلينا الدفاع عنهم والحفاظ عليهم".

وليست هذه المرة الأولى التي يصرح فيها روحاني حول تدخل إيران في البلدان العربية بحجة "الدفاع عن المقامات الشيعية"، حيث تقوم إيران بحماية حليفها نظام بشار الأسد في سوريا وقتل الشعب السوري بنفس الذريعة، كما أنها تسيطر على قرارات الحكومة العراقية الموالية لها وتتدخل في مفاصل الحياة السياسية والعسكرية والأمنية في هذا البلد، تحت نفس الذرائع أيضا.