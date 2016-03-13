واشنطن..حكم جديد بتورط إيران مع القاعدة في تفجيرات 9/11

قررت محكمة فيدرالية أميركية تغريم إيران عشرة مليارات ونصف المليار دولار بسبب تورطها في دعم منفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وبحسب القرار الصادر من المحكمة الفيدرالية، يترتّب على إيران دفع غرامة لتعويض ذوي الضحايا والشركات المتضررة من الهجمات.

يذكر أنها المرة الثانية التي تصدر فيها محكمة أميركية قراراً ضد إيران بتهمة التعاون مع تنظيم "القاعدة" في هجمات سبتمبر، حيث قضت محكمة أميركية عام 2012 على إيران بدفع 6 مليارات دولار كتعويض لأسر ضحايا 11 سبتمبر، وذلك بعدما وجهت الإدارة الأميركية اتهامات إلى إيران في 2011 بإبرام اتفاق سري مع مجموعة تابعة لـ"القاعدة"، تسهل مهمتها في استقطاب أعضاء جدد، وتجميع الأموال لصالح التنظيم، وتسهيل تنفيذ هجمات في باكستان وأفغانستان.