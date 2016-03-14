أميركا تسعى لإجراء ضد إيران بالأمم المتحدة وروسيا تعارض

تعهدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين بمواصلة السعي لاتخاذ إجراء في مجلس الأمن الدولي بشأن تجارب إيران للصواريخ الباليستية في الآونة الأخيرة، واتهمت روسيا بالبحث عن أسباب لعدم الرد على الانتهاكات الإيرانية لقرار الأمم المتحدة.

وقالت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للصحفيين "هذا يستحق رد المجلس... يبدو أن روسيا تتبنى طريقة للبحث عن أسباب لعدم التحرك... لن نستسلم في مجلس الأمن بغض النظر عن المراوغة التي سمعناها اليوم عن هذا وذاك".

وأصدرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بيانا للصحفيين يعارض مناقشة مجلس الأمن اليوم الاثنين للاختبارات الصاروخية الإيرانية.