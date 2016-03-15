هجوم إلكتروني إيراني على شبكة أميركية بسبب حزب الله

قالت مجموعة من قراصنة الإنترنت" الهاكرز" الإيرانيين تطلق على نفسها اسم "برستو" إنها هاجمت موقع شبكة "آي دايركت iDirect " الأميركية ومستعدة لتعطيل خوادمها الدولية، وذلك ردا على "إعلان مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، حلفاء الغرب، تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية"، حسب بيان صادر عن المجموعة.

ووفقا لوكالة "سحام نيوز" الإيرانية، قالت المجموعة في بيان إنها قامت بالهجوم على البث الفضائي والمحطات الأرضية لهذه الشبكة لإلحاق الضرر بالغرب"، حسب زعمها.

وتعتبر آي دايركت من أكبر الشبكات الحساسة في البنية التحتية للإعلام في الغرب، ولها زبائن دوليون، وشبكات فضائية ومحطات أرضية مختلفة".

وبحسب الوكالة، فإن هذه مجموعة "برستو" ومجموعات مشابهة لها تتبع لأجهزة الاستخبارات الإيرانية، ويرجح أنها وراء هجمات مشابهة طالت عدة دول، بينها شركات سعودية وقطرية وغيرها خلال السنوات الماضية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت الأسبوع الماضي، عزمها تحميل متسللين إيرانيين المسؤولية عن هجوم إلكتروني استهدف سدا مائيا صغيرا في نيويورك عام 2013.

وقالت مصادر أميركية إن وزارة العدل بصدد الإعلان عن لائحة اتهام ضد المتسللين قد تصدر الأسبوع المقبل.

وكانت "صحيفة الشرق الأوسط" قد ذكرت أن دوائر استخباراتية أوروبية أحبطت هجوماً إلكترونياً شنته مجموعة يعتقد أنها مرتبطة بـ"الحرس الثوري" الإيراني، واستهدف جمع معلومات حساسة عن نحو 1600 هدف بارز على مستوى العالم، بينهم أمراء ومسؤولون سعوديون.