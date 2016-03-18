بالصور.. نائب إيراني يقاتل مع الحرس الثوري في سوريا

نشرت مواقع إيرانية تقارير وصورا عن رجل الدين والنائب في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، سيد محمد علي بوزرغواري، وهو يقاتل في صفوف قوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة لها في سوريا.

ووفقا لموقع "صبح زاغروس"، قال بوزوغواري في رسالة عبر حسابه على تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي، بأنه " قدم إلى سوريا ليضحي بنفسه من أجل السيدة زينب!".

ونشر الموقع صورا للنائب التقطت يومي 11 و12 مارس في طريق دمشق - حلب، وكذلك في قرية الصحن بسهل الغاب غرب محافظة حماة، وهو بين حشد من الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التي تقاتل ضد فصائل المعارضة السورية في تلك المناطق التي لا تواجد لداعش فيها.

ويظهر في الصور اللواء عوض شهابي فر، القائد السابق لفيلق "فتح" التابع للحرس الثوري بمحافظة كهغلوية وسط إيران، والذي كان يرافق قائد فيلق القدس قاسم سليماني في سوريا.

مصرع ضباط إيرانيين

إلى ذلك، نشرت وكالات إيرانية خبر تشييع ضباط من الحرس الثوري في محافظة زنجان شمال غربي إيران، اليوم الخميس، بينهم داوود مرادخاني، وهو برتبة عميد وقائد لواء "36" أنصار الإمام المهدي التابع للحرس، بالإضافة الى رحمان بهرامي قتلا الأربعاء، في مواجهات مع المعارضة السورية.

وقال قائد قوات الحرس الثوري في مدينة زنجان، العميد جهان بخش كرمي، خلال مراسم التشييع، إن "العميد داود مراد خاني، والقائد رحمان بهرامي كانا يقومان بمهمة استشارية ودعم قوات النظام السوري".

وهددت إيران على لسان عدد من قادتها خلال الأيام الأخيرة بأنها سترسل المزيد من القوات إلى سوريا بالتزامن مع الانسحاب الروسي وذلك خشية من سقوط مفاجئ لنظام الأسد إثر التغيرات المفاجئة في المواقف الدولية حيال أزمة سوريا.