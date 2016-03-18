خطط لعقوبات أميركية جديدة على إيران بسبب "الإرهاب"

طالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي، أمس الخميس، بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دعمها للإرهاب واستمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

ووفقا لموقع "هيل" الإخباري، طالب المشروعون أيضا بعقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني والشركات التابعة له، من بينها "شركة ماهان للطيران المدني"، وهي الشركة التي تنقل جنود إيران والميليشيات الشيعية إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد المعارضة السورية.

ودعا المشرعون الجمهوريون إيران إلى وقف أنشطتها الإرهابية وانتهاكها لحقوق الإنسان، وأكدوا أن هذه العقوبات لا تخرق بنود الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران ودول مجموعة الـ5+1 في يونيو الماضي.

وشددت بنود المشروع، الذي أطلق عليه "قانون العقوبات ضد إيران بسبب الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان"، على ضرورة حظر التنظيم المالي بين إيران وأميركا، سواء أكان بشكل مباشرة أو غيره، ووضع متطلبات صارمة على الرئيس الأميركي لرفع إيران أو أي بلد آخر من قائمة الدول الراعية للإرهاب.