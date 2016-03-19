ظريف يبحث مع تركيا ملف سوريا والتعاون الاقتصادي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده تسعى لمناقشة الأزمة الراهنة بالمنطقة، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع تركيا المجاورة خلال محادثات تجري اليوم السبت في اسطنبول.

ووصل ظريف إلى اسطنبول، حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الهدف من المحادثات هو بحث "التطورات الإقليمية والدولية الراهنة"، علاوة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اجتماعهما في طهران في وقت سابق هذا الشهر، اتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني وداود أوغلو على ضرورة التعاون لإنهاء الصراعات الطائفية، بما في ذلك تأييد وقف إطلاق النار الهش في سوريا.