خامنئي: الأميركيون يخدعوننا ولم يفوا بعهدوهم

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن الأميركیین لم یفوا بوعودهم التي قطعوها في الاتفاق النووي، ولم ینفذوا ما یجب علیهم تنفیذه"، مشبها في الوقت نفسه احتفال مسؤولي البيت الأبيض بعيد النورز، بأنه يشبه "خداع الأطفال".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي، قوله خلال كلمة له الأحد، لدى زيارته مدينة مشهد، شمال شرق إيران، إنه "حسبما یقول وزیر الخارجیة الإيراني فإن الأميركيين قد أنجزوا أشیاء علی الورق لكنهم یمنعون تحقق مطالب إيران من خلال طرق ملتوية".

واتهم المرشد الإيراني الولايات المتحدة باتخاذ سياسة التماشي أو التعرض لمشاكل في حال الامتناع عن ذلك"، مضيفا أن" أميركا تريد من إيران أن لا تدعم قضية فلسطين والمقاومة والشعبين اليمني والبحريني والمظلومين في المنطقة " مؤكدا أن طهران تعتبر هذا من ثوابتها ولن تتخلى عنه.

وبالطبع يؤكد خامنئي من خلال هذه التصريحات استمرار دعم طهران للميليشيات والخلايا الإرهابية في الدول العربية من خلال تدخل عسكري أو دعم مالي ولوجستي لأذرعها في المنطقة.

كما هاجم الانتقادات التي طالت إيران بسبب تجاربها الصاروخية الأخيرة التي تعتبر تحديا للحظر الدولي المفروض عليها وقال إن "إیران تقوم بمناورات في حریم أمنها وبیتها، فیثیر الأميركيون ضجة أنه لماذا یقوم سلاح البحر وسلاح الجو الإیراني بكذا وکذا" .

وأضاف: إن القضیة أبعد من هذا أیضا، فإنهم سیصلون إلی حد أنه لماذا أسستم قوة القدس ولماذا أسستم الحرس الثوري ولماذا تعتمد السیاسات الداخلیة للجمهوریة الإسلامیة وفقا للدستور ولماذا تطبقون الإسلام؟ فعندما یتم التنازل أمام العدو، فإنه یتقدم إلی الأمام ولا یتوقف على حد تعبيره.

وانتقد خامنئي نتائج الاتفاق النووي وعدم رفع العقوبات الدولية وقال: إن معاملاتنا المصرفیة مازالت تواجه مشاکل وثمة مشاکل أیضا في إعادة أموالنا في البلدان الغربیة والذین یخضعون لتأثیرهم. وعندما نبحث في الموضوع ونتابعه یتضح بأنهم یخافون من الأميرکیین ویقولون إنهم يرفعون العقوبات ورفعوها علی الورق، لكنهم یتصرفون بطریقة مختلفة، لكي لا تحصل أية نتیجة من رفع العقوبات".

وبالرغم من أن الاتفاق النووي بين طهران ودول 5+1 لم يكن ليتم إلا بموافقة المرشد وفق سياسة "المرونة البطولية"، لكنه هاجم مناصري الاتفاق واعتبره "خسارة" لإيران، وقال: "إن الذین یعقدون الأمل على إجراء محادثات مع أميركا والتوصل إلی اتفاق، یغفلون أنه یجب أن نفي نحن بكافة تعهداتنا، لكن الطرف الآخر یمتنع عن تنفیذ وعوده بأسالیب مختلفة ومن خلال التحایل والخدیعة. وهذا الشيء الذي نشاهده بأم أعیننا وهو یعني الخسارة البحتة".