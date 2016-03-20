18 منظمة تحتج للأمم المتحدة على تهديد إيران ضد البحرين

أرسلت 18 منظمة حقوقية عربية ودولية خطابا عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دانت فيه بقوة التهديدات التي أطلقها القيادي في الحرس الثوري الإيراني الجنرال سعيد قاسمي، الذي طالب فيها بضم البحرين إلى إيران.

وطالبت المنظمات في خطابها، الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، الأمين العام بـ "وضع حد لهذه التهديدات الإرهابية والنوايا الشريرة من هذا النظام الفاشي وقيام الأمم المتحدة بدورها الأممي في حماية حرية واستقلال الشعوب والدول المستقلة وفرض العقوبات الرادعة ضد النظام الإيراني".

وأوضحت المنظمات في رسالتها أن هذه المطالبة هي دليل علي السياسات التوسعية التي يمارسها النظام الإرهابي في إيران، الذي لا يعترف بالقوانين والأعراف الدولية التي تدعو إلى احترام استقلال وسيادة الدول والالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى.

والمنظمات الموقعة علي الخطاب هي: "المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة - الرابطة العالمية للحقوق والحريات / مكتب المملكة المتحدة - المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان - شبكة أحرار الرافدين لحقوق الإنسان - منظمة حقوق الإنسان الأهوازية - المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (أشا) - منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الأحوازي- جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان - جمعية كرامة لحقوق الإنسان / البحرين - التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان - المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب - مجلس قبيلة النعيم في سوريا وبلاد الشام - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا - المركز البلوشي لحقوق الإنسان - الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان - البوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان - المرصد العربي للحقوق والحريات النقابية".

وكان قاسمي هو قائد ميليشيات "أنصار حزب الله"، وهي من جماعات الضغط المرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، دعا إلى ضم البحرين إلى إيران، زاعما أن "البحرين محافظة إيرانية مقتطعة" عندما كان يتحدث في ملتقى بمدينة بوشهر، وفقا لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

من جهته، قال الأمين العام للمركز الخليجي الأورربي لحقوق الإنسان، فيصل فولاذ، في اتصال مع "العربية.نت"، من مقر المركز بالعاصمة البريطانية، إن "هذا مطلب استفزازي وخطير جداً وليس عفويا، وإنما مخطط له خاصة بعد الانسحاب الروسي من سوريا بفعل صمود المقاومة الوطنية السورية، وتحقيق التحالف انتصارات ضد الحوثيين في اليمن وقرب تحرير صنعاء، واستياء الغرب الشديد من تجارب الصواريخ في ايران والتنديد بملف حقوق الإنسان للنظام الإيراني بمجلس حوق الإنسان بجنيف بدورتة 31 خاصة فيما بتعلق بسجل الإعدامات".

وأضاف فولاذ: "هذه التصريحات محاولة إيرانية للهروب إلى الأمام خاصة من التيار المتشدد والحرس الثوري والسخط الشعبي العام في العراق ضد تدخلات النظام الايراني".

ورأى الأمين العام للمركز الخليجي الأورربي لحقوق الانسان أن "قيادات حرس الثوري تقوم بمغامرة طائشة ومكلفة لها والعودة الضرب على وتر طائفي ونغمات استفزازية بالمنطقة".

وأكد فولاذ أن "شعب البحرين ينتظر من أشقائه العرب التنديد بهذا المطلب وشجبه ورفضه والوقوف تماماً مع عروبة البحرين، وأن يتم رفع رسالة احتجاج عربية بشكل جماعي وشديدة اللهجة إلى أمين عام الأمم المتحدة"، مضيفا: "ستنظم مؤتمرا شعبيا عارما قريبا بالبحرين يدافع عن عروبة واستقلال البحرين ضد الأطماع الإيرانية".