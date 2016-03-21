بايدن يحذر: نراقب إيران كالصقر لاحترام الاتفاق

أكد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب أداء إيران حول التزامها بتنفيذ الاتفاق النووي، محذرا من خرق الاتفاق، قائلا "إننا نراقب إيران كالصقر".

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال بايدن في كلمة له أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، أمس الأحد، إن "الحوافز أمام إيران لحملها على احترام واجباتها في الاتفاق".

وأضاف "بموجب هذا الاتفاق لن يسمح لإيران أبدا بمواصلة السعي لحيازة السلاح النووي". وتابع "إذا انتهكت إيران الاتفاق ستتحرك الولايات المتحدة".

وتأتي تحذيرات بايدن، عقب تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، التي قال فيها أمس الأحد، إن "الأميركیین لم یفوا بوعودهم التي قطعوها في الاتفاق النووي، ولم ینفذوا ما یجب علیهم تنفیذه".

وقال خامنئي إن "الأميركيين قد أنجزوا أشیاء علی الورق لكنهم یمنعون تحقق مطالب إيران من خلال طرق ملتوية".

وهاجم المرشد الإيراني ضمنيا الرئيس روحاني والإصلاحيين المؤيدين بشدة للاتفاق النووي، وقال "إن الذین یعقدون الأمل على إجراء محادثات مع أميركا والتوصل إلی اتفاق، یغفلون أنه یجب أن نفي نحن بكافة تعهداتنا، لكن الطرف الآخر یمتنع عن تنفیذ وعوده بأسالیب مختلفة ومن خلال التحایل والخدیعة. وهذا الشيء الذي نشاهده بأم أعیننا وهو یعني الخسارة البحتة".

وبحسب خامنئي فإن العقوبات لم ترفع بعد، وإن المعاملات المصرفیة الإيرانية مازالت تواجه مشاکل وثمة مشاکل أیضا في إعادة أموال إيران في البلدان الغربیة.