"بلوش" يتبنون هجوماً على عسكريين إيرانيين

أعلنت مجموعة بلوشية تدعى "أنصار الفرقان" مسؤوليتها عن هجوم على احتفال عسكريين إيرانيين، بمناسبة عيد رأس السنة الإيرانية نوروز.

وجاء في بيان المجموعة السنية البلوشية الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه "قمنا يوم الأحد الموافق 20-3-2016 باستهداف تجمع للقوات الإيرانية بمنطقة جابهار الاقتصادية".

وأضاف البيان أن الهجوم تزامن مع احتفال هذه القوات بعديد رأس السنة الإيرانية نوروز، والذي وصفه بيان أنصار الفرقان بـ"عيد المجوس نيروز".

يقع ميناء جابهار جنوب إقليم "سيستان وبلوشستان" على بحر العرب وبمحاذاة بلوشستان الباكستانية، وهناك خطة إيرانية طموحة لتطوير هذا الميناء وربطه عبر سكك الحديد ليصبح منفذاً بحرياً لدول حبيسة في آسيا الوسطى من قبيل طاجيكستان وأفغانستان وقرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمنستان، كما تنوي إيران ربط الميناء بكل من الهند وباكستان.

وتنشط مجموعة "أنصار الفرقان" عادة في جنوب بلوشستان إيران، حيث تقع فيه مدينة جابهار الاستراتيجي.