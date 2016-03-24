أميركا توجه اتهامات لمستشار بالبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة

كشف مدعون أمريكيون اليوم الأربعاء عن اتهامات جنائية ضد مستشار للبعثة الإيرانية بالأمم المتحدة خلال جلسة محاكمة في بروكلين بنيويورك.

وقال المحامي ستيف زيسو الذي يدافع عن المستشار الإيراني أحمد شيخ زاده (60 عاما) إن موكله يواجه اتهامات ذات صلة بمخالفة عقوبات وغسل أموال وأمور تتعلق بالضرائب.

وأضاف المحامي أن شيخ زاده دفع ببراءته من الاتهامات في جلسة سابقة.

وأمرت القاضية باميلا تشين المتهم بوضع سند مالي قدره ثلاثة ملايين دولار ومنعته من الذهاب للبعثة الإيرانية بعدما أبدى الادعاء الاتحادي القلق من احتمال أن يطلب شيخ زاده المأوى أو يشكل خطرا على رحلات طيران.

وقالت تالي فرهديان المدعي العام الأمريكي المساعد مخاطبة القاضية "إنه يعمل لدى حكومة معادية".

ولا ترتبط إيران والولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية. وأظهرت وثائق القضية أن المتهم احتجز قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ولم يتسن على الفور الحصول على تفاصيل أخرى عن الاتهامات بينما تعهد محاميه بتفنيدها.