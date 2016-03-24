أميركا.. توجيه اتهامات لـ6 إيرانيين في هجمات إلكترونية

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع أن توجه الإدارة الأميركية بحلول غد الخميس الاتهام لقراصنة إنترنت إيرانيين عن حملة هجمات إلكترونية منسقة في 2012 و2013 على سد في مدينة نيويورك وعدة أهداف أخرى.

وفي واحدة من أكبر قضايا الهجمات الإلكترونية الأجنبية منذ 2014 التي اتهمت الولايات المتحدة فيها خمسة قراصنة من العسكريين الصينيين قالت أربعة مصادر اشترطت عدم ذكر أسمائها إن وزارة العدل تستعد لتوجيه الاتهام لنحو ستة إيرانيين.

وقالت المصادر إنها تتوقع أن يعلن مسؤولون أمريكيون غدا الاتهامات التي تتصل بالدخول بشكل غير قانوني إلى شبكات كمبيوتر وجرائم أخرى.

وتوقع أحد المصادر أن يتم ربط حملة القرصنة الإلكترونية بالحكومة الإيرانية مباشرة.