شاهد DNA.. الصراع بين خامنئي وروحاني

يتناول الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة يوم الخميس من برنامج DNA التناقض في التصريحات بين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، وبين الرئيس الإيراني حسن روحاني من جهة أخرى، وذلك فيما يتعلق بجملة من القضايا، مثل الاتفاق النووي مع الغرب، ورفع العقوبات والسياسات الاقتصادية التي يجب أن تنتهجها طهران.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

يُعرض برنامج DNA على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.