عقوبات أميركية جديدة على إيران بسبب الصواريخ

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس فرض عقوبات مالية جديدة على عدد من الشركات الإيرانية بسبب دعمها برنامج الصواريخ البالستية، وكذلك على شركتين بريطانيتين على علاقة مع شركة مهان الإيرانية الجوية المدرجة على اللائحة السوداء.

وأفاد بيان للوزارة أن شركتين تابعتين لمجموعة "شهيد همات اندستريال غروب" ضالعتين مباشرة في البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية.

وأضيفت إلى اللائحة السوداء وحدتان من قيادة حرس الثورة الإسلامية لدورهما العملاني في البرنامج.

وباشرت إيران سلسلة تجارب صواريخ بالستية يومي 8 و9 مارس.

وقال آدم زوبين مساعدة وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب إن "برنامج الصواريخ البالستية في إيران ودعمها للإرهاب يطرح تهديدا متواصلا للمنطقة وللولايات المتحدة وشركائها في العالم".

وأضاف: "سنواصل استعمال وسائلنا للتصدي لبرنامج الصواريخ البالستية ودعم الإرهاب بما في ذلك استعمال العقوبات".

وعلى الفور نددت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس، بالرغم من عطلة رأس السنة الفارسية، بهذه العقوبات على لسان المتحدث باسمها حسين جابر الأنصاري.

وقال المتحدث إن "البرنامج البالستي الإيراني ليس له أية علاقة بالاتفاق النووي ولا ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي"، مضيفا أن "هذا البرنامج هو دفاعي محض ولا يمكن لأي إجراء أن يحرم الجمهورية الإسلامية في إيران من حقوقها الشرعية والمشروعة لتعزيز قدرتها الدفاعية وأمنها القومي".

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضا عقوبات بحق شركتين بريطانيتان هما "افيايشن كابيتل سوليوشن" ومديرها جيفري اشفيلد ومقرها في بريطانيا و"ايركرافت افيونك بارتس اند سابورتس".

وقد جمدت ودائعهم في الولايات المتحدة، وأكدت الوزارة أن كل شخص يتعاطى مع هاتين الشركتين ستفرض عليه عقوبات أيضا.

واتهمت الشركة الأولى بمساعدة شركة "مهان إير" وهي أهم شركة طيران بعد الخطوط الجوية الإيرانية، في قضية شراء محركات طائرات، في حين اتهمت الشركة الثانية بتسهيل عمليات مالية لصالح الشركة الإيرانية عبر مؤسستين بإحدى دول الخليج استهدفتا ايضا بالعقوبات.