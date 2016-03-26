إيران.. تحطم مروحية إسعاف ومقتل المريض والركاب

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طائرة هليكوبتر إسعاف تحطمت في إقليم فارس بوسط البلاد، الجمعة، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.

وقال التلفزيون الرسمي إن الهليكوبتر كانت تقل مريضا من منطقة نائية إلى مدينة شيراز حين تحطمت، مضيفا أن المريض و4 مسعفين وطاقم الطائرة المكون من شخصين قتلوا جميعا.



لكن وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية أفادت نقلا عن محمد حسين حميدي المسؤول بالشرطة أن 9 أشخاص قتلوا في الحادث. في حين قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إن القتلى 10.



وصرح مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي بأن الحادث قيد التحقيق، فيما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن منطقة الحادث شهدت طقسا عاصفا وأمطارا غزيرة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن حوادث سقوط الطائرات والمروحيات المدنية والعسكرية أصبحت ظاهرة متكررة في إيران خلال السنوات الأخيرة، قتل خلالها المئات، بسبب الأسطول الجوي المتهالك الذي يعود إلى عهد الشاه.

ولم تستطع السلطات الإيرانية تجديد طائراتها نظرا للحظر الدولي المفروض عليها، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل سابقا، واستمرار تجاربها الصاروخية وتحديها للحظر الدولي في الوقت الحاضر.