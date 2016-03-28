إيران.. 300 حالة وفاة بحوادث المرور في 9 أيام

بدل التهاني والأخبار المتعلقة بأعياد النوروز في إيران، تتصدر أرقام حالات الوفاة المرتفعة الناجمة عن حوادث المرور، الصحف والمواقع الإيرانية، حيث بلغت في اليوم التاسع من الاحتفاليات، 300 حالة وفاة، حسب إعلان الشرطة الإيرانية اليوم الاثنين.

وقال العقيد تقي مهري، رئيس شرطة المرور في إيران، إن عدد ضحايا حوادث المرور في أيام عطلة أعياد النوروز، بلغ 300 حالة وفاة، في حين لا تزال 5 أيام متبقية من أيام العطلة، وهي الأيام التي تزدحم فيها السيارات في الشوارع الإيرانية.

وتعد إيران الأولى عالمياً في ضحايا حوادث المرور، حيث توفي العام الماضي 16 ألفا و872 شخصاً، وصفتها وكالة "مهر" بأنها كارثة تعدت عدد قتلى حرب البوسنة والهرسك التي لم يقتل فيها سوى 11 ألفاً رغم أنها امتدت إلى أكثر من ثلاث سنوات، بحسب الوكالة الإيرانية.

وقال تقي مهري في حديث مع وكالة "إيرنا" للأخبار، إن محافظة فارس هي الأـولى من حيث عدد القتلى في حوادث السير خلال الأيام الماضية.

يذكر أن حوادث المرور في أعياد النوروز العام الماضي سجلت 391 حالة وفاة خلال أسبوعين، وهي المدة التي يتمتع بها أغلب الموظفين الإيرانيين خلال أعياد رأس السنة الإيرانية.