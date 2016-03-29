تأجيل زيارة روحاني إلى النمسا "لأسباب أمنية"

أعلنت الرئاسة النمساوية عن تأجيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى فيينا، المقررة غدا الأربعاء، "لأسباب أمنية"، بحسب ما نقلت قناة "فرانس 24" في خبر عاجل.

وكانت وكالات إيرانية أعلنت اليوم أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيتوجه عصر الثلاثاء إلى العاصمة النمساوية فيينا على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وقالت وكالة "فارس" إن هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس النمساوي هانس فيشر، وسيتم التوقيع على وثيقة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكرت الوكالة أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تستغرق 3 أيام، توقيع عدة مذكرات تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات والمجالات بين البلدين.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن زيارة الرئيس الإيراني ستتم بالوقت المناسب وفق اتفاق الجانبين الإيراني والنمساوي، دون أن تعلق على أسباب إلغاء الزيارة بموعدها المقرر.