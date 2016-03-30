إيران في رسالة عاجلة للفيفا: نريد استضافة السعودية

ذكرت وكالة فارس الإخبارية على صفحتها الرئيسية أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعث برسالة إلى الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) يطالب فيها باستضافة المنتخب السعودي في ملعب آزادي بطهران، في حال جمعت القرعة الأخضر وإيران بمجموعة واحدة في تصفيات كأس العالم 2018، بعد أن تأهل الفريقان إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية.

وطالب الاتحاد الإيراني الفيفا باتخاذ قرار في هذا الشأن بشكل عاجل بغية عدم تكرار حرمان طهران من استضافة المنتخب السعودي حسب الوكالة الإيرانية، خصوصا وأن الاتحاد الآسيوي قد أعلن في وقت سابق أن مباريات الأندية السعودية والإيرانية في دوري أبطال آسيا 2016 سوف تقام على ملاعب محايدة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين إثر مهاجمة سفارة وقنصلية المملكة في طهران ومشهد.

وكان ذوب آهن الإيراني الذي من المقرر أن يواجه النصر السعودي في دوري أبطال آسيا قد أعلن أنه لا يستطيع تحمل مصاريف اللعب مع النادي السعودي خارج إيران.

وقال رئيس نادي ذوب آهن أصفهان في رسالة وجهها إلى اتحاد بلاده إن ناديه لا يمكنه توفير التذاكر المناسبة والفندق لفريق النصر السعودي وكذلك طاقم الحكام والمراقبين في بلد ثالث إضافة إلى وفد الفريق الإيراني الذي توجب عليه حسب القرار الآسيوي اللعب خارج بلاده.