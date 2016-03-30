هندي يعترف بالتجسس على باكستان لصالح إيران

بثت وسائل إعلام باكستانية تسجيلاً متلفزاً، تضمن اعترافات للهندي كولبشن جادو الذي تم اعتقاله على الحدود الباكستانية الإيرانية.

واعترف الرجل الهندي بقيامه بأعمال استخباراتية عدائية ضد باكستان منطلقا من الأراضي الإيرانية.



وقال "طلب مني القيام بأعمال استخباراتية وجمع معلومات في باكستان، فضلا عن لقاءات لصالح وكالة المخابرات الهندية منذ العام 2003.. وقد أنشأت لهذا الغرض مشروعا تجاريا صغيرا في مدينة شاباهار الإيرانية، ومنها كنت أقوم بزياراتي إلى كراتشي وبلوشستان والمتعلقة بالمهام المنطوة بي من قبل وكالة المخابرات.. وفي الثالث من مارس 2016، اعتقلت لدى وصولي إلى الأراضي الباكستانية قادما من الحدود الإيرانية".