9 مواقع تواصل يحلّها خامنئي لنفسه ويحرمها على شعبه

تفرض السلطات الإيرانية رقابة مشددة على استخدام الشبكة العنكبوتية ومن الإجراءات التي تقوم بها إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للفلترة منذ الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد في عام 2009، عقب الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة ضد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد واتهام السلطات بتزوير الانتخابات لصالحه.

ورغم الحظر المفروض ضد مجموعة كبيرة من مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن دراسات عدة أكدت أن حوالي 70% من المواطنين الإيرانيين يستخدمون الإنترنت بواسطة برمجيات للتحايل على الحظر والدخول إلى المحتوى المحرم عليهم، حيث يقدرعدد مستخدمي الإنترنت بنحو 45% من إجمالي السكان أي حوالي 36 مليون من أصل 80 مليون مواطن إيراني.

ولكن الأمر المثير للاستغراب أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني الذي يمنحه الدستور سلطات مطلقة بصفته الولي الفقيه له صفحات نشطة بعدة لغات على أشهر 9 مواقع للتواصل الاجتماعي في حين يعاقب القانون عامة الشعب لو اخترق أي منهم الحظر المفروض على الإنترنت.

ولتجاوز هذه الازدواجية يزعم موقع تسنيم القريب من الحرس الثوري الإيراني أن للمرشد صفحتين للتواصل الإجتماعي على موقعين إيرانيين هما "آبارات" و"كلوب" وأن الصفحات الأخرى غير رسمية بل تقوم بإعادة نشر ما ينشر على الموقع الرسمي لآية الله علي خامنئي.

ويمكن إيجاز صفحات تحمل اسم المرشد الإيراني كالتالي:

تلغرام

يعتبر تطبيق تلغرام للتواصل الأكثر استخداما في إيران على الإطلاق حيث استطاعت هذه الشبكة أن تنتشر بسرعة فائقة بين الإيرانيين في وقت قياسي نتيجة لتساهل السلطات مع هذا التطبيق لأسباب غير معروفة وثمة حضور للمرشد على "تلغرام" حيث تنشر هناك خطابات وصور وفيديوهات لخامنئي.

تويتر

يستخدم مكتب المرشد الإيراني موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بغية إيصال مقاطع موجهة من خطابات علي خامنئي لأتباعه تارة وللتعبير عن مواقفه من الأحداث وإيصال تعليماته السريعة لمقلديه تارة أخرى. يذكر أن تويتر أقل شعبية من تلغرام في إيران.

فيسبوك

يعلم خامنئي أهمية موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي حيث ينشتر في كافة أرجاء المعمورة فمن هذا المنطلق كان هذا الموقع من أوائل الشبكات الاجتماعية التي دخلها خامنئي بغية إيصال خطاباته إلى مستخدمي فيسبوك ونشر الصور والفيديوهات الخاصة به.

ساوند كلاود

ساوند كلاود هو عبارة عن موقع ويب للموسيقى وتسجيل الأصوات حيث يسمح الموقع لأي شخص بإنشاء صفحة بهدف بث الموسيقى والأصوات ومشاركتها. ويتيح ساوند كلاود تسجيل الأصوات وتحميلها بسهولة، وتفيد بعض التقارير بأن حوالي 180 مليون مستخدم يزورون هذا الموقع شهريا. والموقع تطبيق للهواتف الذكية، وهناك صفحة خاصة لخامنئي على هذا الموقع المحجوب في إيران.

کلوب

هذه الشبكة الاجتماعية مخصصة للإيرانيين والناطقين بالفارسية فكثير من المواقع الإيرانية لها صفحات على هذه الشبكة بغية التواصل مع المستخدمين الإيرانيين وهناك صفحة رسمية للمرشد الإيراني على هذا الموقع الذي له ما يزيد عن مليوني مستخدم في إيران.

آبارات (آپارات)

يمكن وصف "آبارات" باليوتيوب الإيراني لهذا الموقع الكثير من المستخدمين في إيران حيث يقوم بنشر مختلف الفيديوهات الأمر الذي شجع مكتب المرشد أن يفتح حساب لفائدة خامنئي بغية نشر خطاباته وزياراته المصور.

إنستغرام

ينشر مكتب المرشد آخر الصور والفيديوهات لعلي خامنئي على صفحة باسمه على إنستغرام.

يوتيوب

لا يخفى على المرشد الإيراني أهمية اليوتيوب القصوى لنشر الفيديوهات ورغم حجب الموقع في إيران وجد علي خامنئي في اليوتيوب وسيلة مثلى لإيصال خطاباته إلى مختلف نقاط العالم والسعي الدعائي للخطاب المذهبي الإيراني من خلال هذه الوسيلة.

غوغل بلاس

هي شبكة اجتماعية تم إنشاؤها بواسطة شركة غوغل وتقدم خدمات الدوائر والمحادثات الجماعية والفيديوهات والمنتديات الأمر الذي جعل هذا الموقع يحظى باهتمام المرشد الإيراني وتقوم الصفحة التي تنشط باسم علي خامنئي بنفس المهام التي تقوم بها الشبكات الاجتماعية الأخرى المحظورة في أغلبها على الإيرانيين.

السلطات الإيرانية لم تكتف بحظر الملايين من المواقع والصفحات والتطبيقات بل تحاول تطوير أساليب الرقابة التي تفرضها على المواطنين فمنذ عامين أطلقت أولى مراحل مشروع "لفلترة" الإنترنت بشكل ذكي بغية معرفة هوية مستخدمي الإنترنت فور اتصالهم بالشبكة العنكبوتية ومنعهم من الولوج إلى الإنترنت في حالة عدم التعرف على هوياتهم حسب ما ذكرته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء شبه الرسمية في نبأ لها في السابع من سبتمبر 2014 نقلا عن وزير الاتصالات فائزي.

ورغم تأكيدات الرئيس حسن روحاني ووعوده حول ضرورة توفير مساحة أكبر من الحريات لاستخدام الإنترنت فإن النظام الإيراني مستمر في فرض المزيد من التشديدات والرقابة الذكية وغير الذكية لمنع المواطنين من التواصل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: لماذا يستخدم المسؤولون الإيرانيون شبكات ومواقع وتطبيقات التواصل ويحرّمونها على عامة الشعب. فإذا كان الشعب لا يمكنه دخول هذه المواقع ويتم معاقبة من يستخدمها، إلى من يريدون هؤلاء القادة توصيل خطاباتهم وتعليماتهم؟