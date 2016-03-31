الخليجيون ينتظرون تغييراً جدياً في سياسات إيران

العلاقات الإيرانية الخليجية في الميزان.. بين بادرة من طهران لتطبيع العلاقات وتصريحات مستفزة من قادتها إزاء دول المنطقة.

بادرة ايرانية أجهضت على الفور حملت رغبة في مد جسور الحوار من جديد مع دول الخليج.

رسالة وجهتها طهران عبر الكويت إلى القادة الخليجيين تحدث عن فحواها وزير الخارجية البحريني، خلال لقاء مع قناة "العربية".

المبادرة الإيرانية لم تلق صدى لدى قادة الخليج لاعتبارات عدة، منها التصريحات الإيرانية المستفزة لمملكة البحرين.

تصريحات الوزير البحريني تأتي على خلفيات عدة، منها قطع المنامة علاقاتها مع طهران تضامناً مع الرياض بعد حادثة اقتحام كل من السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.

كما تندرج تلك التصريحات في سياق دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما دول الخليج إلى التعايش مع الجار الإيراني، الأمر الذي أقره وبوضوح الوزير البحريني.

والواضح أن دول الخليج تنتظر من إيران تغييراً جوهرياً في سياساتها إزاء المنطقة على غرار التحول الجذري في نسيج علاقاتها بباقي دول العالم، خاصة بعد توقيع الصفقة النووية.

إضاقة إلى جانب كف أذرع إيران العسكرية عن دول المنطقة كـ"حزب الله" وغيرها من الميليشيات.

إلى ذلك، لا تزال ملفات ساخنة تعرقل أي تقارب إيراني خليجي، بينها النزاع بشأن الجزر الإماراتية، وسعي طهران الدؤوب إلى تصدير ثورتها المزعومة.