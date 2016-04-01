أوباما يحضر اجتماع السداسية الدولية حول إيران

قال نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، بن رودس، إن الرئيس باراك أوباما، سيشارك في جلسة السداسية الدولية حول إيران صباح اليوم الجمعة في واشنطن، حسبما ذكرت وكالات عالمية.

ونوه المسؤول الأميركي بأن الرئيس أوباما سينضم إلى المشاركين في اللقاء الذي سيناقش فيه "التقدم الذي تحقق وتنفيذ الاتفاقية مع إيران كذلك بحث تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نفس الموضوع".

وسيجري خلال الجلسة بحث ومناقشة سير تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران في ظل توتر بين طهران والقوى الغربية على خلفية مستجدات برنامج إيران الصاروخي والتحرك المرتقب لمجلس الأمن إزاء خرق إيران للقرارات الدولية بإجرائها تجارب باليستية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أكد في خطبة له، الأربعاء، على استمرار التجارب الإيرانية الصاروخية في تحد واضح لقرارات مجلس الأمن، كما تقول الأوساط الغربية.