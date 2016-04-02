إيران تعتقل أشهر فناناتها بسبب دفاعها عن حقوق الحيوان

اشتهرت الممثلة الإيرانية هدية طهراني بأفلامها الجريئة حول قضايا مجتمع بلادها وحبها للحيوانات والدفاع عنها، ما عرضها أمس إلى الاعتقال من قبل القوات الأمنية.

وأعلن موقع "نادي صحفيي الشباب" الإيراني عن اعتقال طهراني وهي تحضر تجمعا في "حديقة لاله" وسط العاصمة طهران للدفاع عن حقوق الحيوان المنتهكة في إيران.

وكتب موقع "تابناك" القريب من الحرس الثوري الإيراني أن الفنانة هدية طهراني تم اعتقالها بمعية ثلاثة آخرين بسبب تجمع "غير مصرح" به من جانب وزارة الداخلية.

وأسس ناشطون إيرانيون مرصدا تحت عنوان "مرصد الدفاع عن حقوق الحيوانات" بعد أن قامت بعض البلديات في بلادهم بقتل عدد كبير من كلاب الشوارع عن طريق استهدافها بالرصاص الحي أو حرقها.