اعتقال 10 إيرانيين معهم 100 كلغ هيروين بالمحيط الهندي

ذكرت البحرية السيريلانكية أنها ضبطت 100 كلغ من المخدرات من نوع الهيروين في المحيط الهندي، واعتقلت 10 إيرانيين وباكستانياً.

ونقل موقع "بي بي سي" عن أكرم علوي، المتحدث باسم القوة البحرية السيريلانكية قوله، اعتقال 11 متهماً، 10 منهم إيرانيون وباكستاني واحد.

ويقدر ثمن الحمولة المهربة بعشرات الملايين من الدولارات حسب المتحدث.

وأضاف أن الحمولة تم العثور عليها في عرض البحر، ونقلت بواسطة القوة البحرية السيريلانكية إلى الساحل.

وتمكنت وحدة الاستخبارات بالقوة البحرية من ضبط المخدرات واعتقال المهربين بعد تلقيها بلاغاً بخصوص باخرة محملة بالهيروين في جنوب المحيط الهندي‪.‬

وتعاني سيريلانكا من مشكلة تحويلها إلى ممر لتهريب المخدرات، الأمر الذي يثير قلق مسؤولين البلاد إزاء تفاقم هذه الظاهرة بشكل متزايد، ولكن تعتبر الحمولة الأخيرة هي الأكبر لحد الآن.

وإيران أيضاً تعتبر من أهم ممرات المخدرات للعالم خاصة الغرب، إذ هي جارة أفغانستان من أكبر مصدري المخدرات في العالم. ولطالما انتقد المسؤولون الغربيون إيران لعدم القيام بما يلزم لمنع مرور المخدرات عبر أراضيها.