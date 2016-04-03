إيران: قضينا على مجموعة من مجاهدي خلق في بلوشستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني القضاء على مجموعة تنتمي لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن قائد مقر القدس في سلاح البر بقوات الحرس الثوري العميد محمد ماراني، قوله إن قواته استطاعت قتل قائد المجموعة أحمد صحوئي، و4 آخرين من أعضاء المجموعة. وقال ماراني إن هذه العملية تمت بمدينة نيكشهر، التابعة لإقليم بلوشستان، وقد أسفرت عن القضاء على المجموعة وضبط 5 قطع من الأسلحة والذخائر خلال هذه العملیات.

وبحسب هذا المسؤول العسكري فقد كانت الجهات المعنیة في محافظة سیستان وبلوشستان تراقب کل تحرکات ونشاطات هذه المجموعة منذ فترة، على حد تعبيره.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي تشتبك فيها قوات الحرس الثوري مع مجموعة تابعة لمجاهدي خلق، بعد أن شهدت الأشهر والسنوات الماضية مواجهات دامية بين مجموعات مسلحة بلوشية من جهة، وقوات الحرس الثوري والأمن والشرطة الإيرانية من جهة أخرى.