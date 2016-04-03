إيران.. لعبة متهالكة تقتل امرأة وتجرح ابنها

يبدو أن المصانع والشركات ليست هي الوحيدة التي تحتاج إلى صيانة وتحديث في إيران، بسبب التهالك الناتج عن العقوبات الدولية وسياسات طهران طيلة العقود الماضية، بل حتى ألعاب الحدائق أصبحت تتطلب الترميم، لاسيما بعد حادثة وفاة امرأة وجرح ابنها إثر سقوطهما من لعبة الدولاب، بسبب تآكل حديدها في إحدى المدن الإيرانية.

ووفقا لتقارير المواقع الإيرانية، فقد سقطت المرأة ( 34 سنة) وابنها ذو الـ 4 سنوات، من علو يبلغ 15 مترا بعد أن عجزت عجلة دولاب الهواء عن الرجوع إلى حالتها الطبيعية بسبب تآكل حديدها.

وقال محمد علي دهقان، رئيس مركز الطوارئ في مستشفى مدينة دشتستان في حديث لوكالة إيرنا الإخبارية الإيرانية، إن المرأة توفيت فور سقوطها بينما تلقى الابن إصابات خطيرة ويتم علاجه في المسشفى.

وسبق أن شهدت حديقة أرم بالعاصمة طهران حادثة مشابهة، جُرحت على إثرها ثلاث فتيات كان الحظ حليفهن حيث سقطن من علو ستة أمتار فقط.