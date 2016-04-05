إيران.. سقوط قذيفة من أرمينيا بسبب النزاع مع أذربيجان

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن قذيفة أطلقتها القوات الأرمينية سقطت الاثنين في شمال إيران ولكن دون وقوع ضحايا.

وقال سعيد الشابستاري، نائب حاكم ولاية أذربيجان الشرقية في إيران، للوكالة: "في إطار المواجهات بين ارمينيا واذربيجان، سقطت قذيفة في حديقة منزل بمنطقة كودا فاران وأحدثت أضرارا ولكن دون ضحايا". وأضاف أن "هذه القذيفة أطلقتها القوات الأرمينية".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أخرى أن ثلاث قذائف أخرى سقطت في إيران السبت.

طلبت إيران الاثنين من جارتيها، ارمينيا واذربيجان، ضبط النفس وأعربت عن استعدادها للمساعدة.

واليوم الثلاثاء، اتصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنظيره الأرميني ادوارد نالبانديان وعرض عليه قيام إيران بمساع حميدة من أجل "تسوية الخلافات بين ارمينيا واذربيجان سلميا"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

توجد في إيران مجموعة ناطقة باللغة الأذرية تضم أكثر من 10 ملايين شخص الى جانب جالية ارمنية تضم 100 ألف شخص.

وأوقعت الاشتباكات بين اذربيجان وارمينيا في اقليم ناغورني قره باغ 13 قتيلا الاثنين في اليوم الثالث من المواجهات فيما بدأ ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يؤجج التوتر بقوله إن الإقليم "سيعود يوما" إلى اذربيجان.