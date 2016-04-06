أنباء عن وصول "القبعات الخضر" الإيرانية لريف حلب

أعلنت وكالات إيرانية مصرع المزيد من الضباط والجنود الإيرانيين في سوريا، وسط أنباء عن وصول "القبعات الخضر"، وهي وحدة "كوماندوس" تابعة للجيش الإيراني، إلى بلدة الحاضر بريف حلب، مساء أمس الثلاثاء.

ونشرت وكالة "مشرق" تقريرا مصورا عن تدريبات "اللواء 65" المعروف بـ"وحدة القبعات الخضر"، وقالت إن عناصر هذا اللواء، وفق إعلان مساعد التنسيق في القوة البرية للجيش الإيراني، أمير علي آراسته، وصلوا سوريا، إضافة إلى وحدات أخرى من الجيش.

أما موقع "أخبار الحرب في سوريا والعراق" التابع للمعارضة الإيرانية، فنشر صورة لـ"القبعات الخضر" في بلدة الحاضر، وقال إن عملياتهم لقطع طريق دمشق - حلب باءت بالفشل.

وأضاف الموقع أن العمليات القادمة لهذه القوات ستكون بلدات العيس والزربة وايكاردا، من ضواحي خان طومان بريف حلب، غير أنهم فشلوا لحد الآن بالتقدم في بلدة العيس، نظراً لصد قوات المعارضة لهجماتهم.

في سياق آخر، تزايد عدد قتلى الحرس الثوري خلال اليومين الماضيين، حيث لقي كل من حيدر إبراهيم خاني وعلي طاهري ومصطفى تاش موسوي وأبوذر غواصي مصرعهم أثناء معارك ريف حلب، ما يرفع عدد قتلى إيران إلى 7 ضباط وجنود خلال 3 أيام.

كما قالت وكالة "فارس" إن الحرس الثوري أكد مقتل الضابطين احسان مير سيار وأصغر فلاحت بيشة في "عمليات محرم" في فبراير الماضي مع قائدهما اللواء فرزانه.