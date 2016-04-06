إيران.. حملة ضد عودة نجاد للحياة السياسية

أطلق أهالي محافظة مازندران، شمال إيران، حملة احتجاجية ضد عودة الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، للساحة السياسية، حيث من المقرر أن يزور أحمدي نجاد، مدينة آمل، وسط المحافظة، الخميس، لإلقاء كلمة في ذكرى مقتل عدد من قادة وعناصر الحرس الثوري في سوريا.

وسميت الحملة الاحتجاجية "لا ننسى سنوات أحمدي نجاد الصعبة"، وحذرت مما وصفتها بـ "خطر عودة الشعبوية" إلى الساحة السياسية الإيرانية مع إعلان أحمدي نجاد نيته للترشيح في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

لكن موقع "دولت بهار" المقرب من أحمدي نجاد، هاجم مئات الموقعين على الحملة ووصفهم بأنهم من "المفسدين أخلاقيا" و"سواح باتايا" كناية من الإيرانيين الذين يذهبون للسياحة في مدينة باتايا، في تايلاند.

وكانت مواقع مقربة من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أعلنت الشهر الماضي أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2017 لمنافسة الرئيس الحالي حسن روحاني.

وكان فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية عام 2009 بدعم من التيار المتشدد والحرس الثوري، أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة سميت "الانتفاضة الخضراء" ضد ما قيل إنها تزوير بالأصوات حصل ضد منافسيه مهدي كروبي ومير حسين موسوي، اللذين قادا الاحتجاجات، وقد وضعا تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011.

وقالت مصادر مقربة من أحمدي نجاد، إنه قرر خوض غمار الانتخابات الرئاسية بعد الهزيمة التي لحقت بالمتشددين في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان، التي جرت في 26 فبراير الماضي، والتي أفرزت فوز الإصلاحيين المقربين من الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وحلفائهم المعتدلين، أنصار روحاني.