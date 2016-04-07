إيران تشيع باكستانيين وأفغانا بينهم أطفال أرسلوا لسوريا

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، أنه تم تشييع جثمان 8 باكستانيين وأفغان في مدينتي قم وأصفهان كان الحرس الثوري الإيراني جندهم للقتال في سوريا للدفاع عن حليف طهران بشار الأسد، وكشفت عن دفع أطفال أفغان إلى أتون الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.

وذكر موقع "تقارير الحرب في العراق وسوريا" الناطق باللغة الفارسية على فيسبوك، أن الباكستانيين الذين لقوا حتفهم في الحرب ينتمون إلى "لواء زينبيون" والأفغان إلى "لواء فاطميون".

يذكر أن فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني، أنشأ وسلح اللواءين اللذين يجندان الشيعة في كل من باكستان وأفغانستان، خاصة المقيمن منهم في إيران، للمساهمة كجنود في حروب لا صلة لها بمصالح بلديهما.

وجاء في تقرير الموقع أن القتلى الأفغان هم محمد باقر مهردادي وروح الله حسیني ومهدي جعفري وبشير ناطقي، وأن الباكستانيين جلفام حسين وامجد علي وسرتاج حسين ومرتضى حسين حيدري وجميعهم من الجاليات الأجنبية المقيمة في إيران.

وفي خبر آخر، كشف الموقع أن إيران تجند وترسل أطفالا أفغانا إلى الحرب في سوريا، ونشر صورتين لقبري كل من محمد حسن أكبري (17 عاما) وأحمد ترابي (17 عاما)، وذكر أنهما قتلا في شهر مارس بمنطقة بصرى الحرير في محافظة درعا السورية.

ميليشيات شيعية عراقية

وتقرير آخر سلط الضوء على مساهمة ميليشيات فيلق بدر وحركة حزب الله النجباء وحركة انصار الله الأوفياء الشيعية العراقية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في معارك تشهدها مناطق تقع جنوب حلب اليوم.