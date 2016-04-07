بحضور سليماني.. مقتلة كبرى للحرس الثوري الإيراني بحلب

نشرت مواقع إيرانية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لقائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وذكرت أنه حضر للإشراف على حملة شنتها قوات النظام السوري والحرس الثوري والميليشيات، بدعم جوي روسي، لاستعادة بلدة "تلة العيس" وقرى بجنوب حلب، بينما تتحدث المعارضة السورية عن مقتلة لعناصر الثوري الإيراني، أثناء هذه المعارك، اعترفت طهران بسقوط العديد منهم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدد قتلى ضباط وجنود الحرس الثوري، بالإضافة إلى الميليشيات الأفغانية والباكستانية بلغوا 18 عنصراً حتى الآن، وقد نشرت تقارير وصورا لتشييع بعض منهم في أنحاء مختلفة من إيران.

وأعلنت وكالة "ابنا" مصرع كل من محمد جبلي وأبوالفضل راه تشمني، وهما من منتسبي الحرس الثوري بمدينة باكدشت التابعة لمحافظة طهران، لقيا مصرعهما أمس الأربعاء ببلدة تل العيس.

وكان 4 ضباط آخرين من الحرس الثوري الإيراني قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية بنفس المعارك.

وقالت وكالة "مشرق" التابعة للحرس الثوري إن قوات الكوماندوس التابعة للجيش الإيراني، والتي وصلت حلب الثلاثاء، تشارك مع القوات الروسية وقوات حزب الله، بعمليات استعادة بعض القرى والبلدات في الريف الجنوبي الغربي.