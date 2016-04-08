إيران ترد على كيري: لن نتنازل عن برنامجنا الصاروخي

قال مساعد رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية، العميد مسعود جزائري، إن إيران لن تتنازل عن برنامجها الصاروخي"، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، التي قال فيها إن" إيران مزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وبحسب ما نقلت وكالة "فارس"، أكد جزائري في تصريحات الجمعة، في معرض رده على تصريحات كيري خلال جولته في دول مجلس التعاون الخليجي، على استمرار إيران بتحدي قرارات مجلس الأمن، بالقول: "نكرر موقفنا المشير إلى أن القدرات الصاروخية للبلاد ليست للتفاوض وأنها خط أحمر لدى إيران".

وقال جزائري إنه "سيتم قطع كل يد تريد المساس بالقدرات الدفاعية للبلاد"، مطالباً الخارجية الإيرانية برد حازم على التصريحات الأميركية حول برنامج طهران الصاروخي.

كما حذر من استمرار الولايات المتحدة في خططها الرامية إلى إضعاف القدرات الدفاعية والصاروخية لإيران تحت مسمى اتفاق "خطة العمل المشترك"، في إشارة منه للاتفاق النووي، داعياً إلى الانتباه إلى هذه التحركات الأميركية.

ودعا جزائري جهاز الدبلوماسية الإيرانية للرد الحازم والقوي على التصريحات الأميركية فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية للبلاد، مشيراً إلى أن هذا الموقف لابد من أن يعكس لأميركا والمجتمع الدولي الموقف الموحد المبني على إرادة الشعب الإيراني الداعم للقدرات الدفاعية للبلاد، "ما يؤدي إلى إرسال رسالة لواشنطن تمسح من أذهان المسؤولين هناك أنه يوجد شرخ في إيران، فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية والصاروخية"، على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قام بزيارة الخميس، إلى القوات البحرية الأميركية في المنامة وتحدث مع بحارة على متن سفن أميركية قائلاً "إن الولايات المتحدة وقوات البحرية المتحالفة معها اعترضت في الأشهر الأخيرة أربع شحنات أسلحة يعتقد أنها من إيران"، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وكان الجيش الأميركي قال يوم الاثنين إن سفن البحرية في بحر العرب اعترضت وضبطت شحنة أسلحة من إيران يعتقد أنها كانت في طريقها إلى المسلحين الحوثيين في اليمن، وقال كيري "ندعو إيران إلى مساعدتنا في إنهاء الحرب باليمن وليس إطالتها.. ومساعدتنا في إنهاء الحرب في سوريا وليس تأجيجها".