تناقض التصريحات الإيرانية.. خلافات أم تكامل أدوار؟

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لا تمثل تهديدا لأي دولة، وأعرب عن نية بلاده اعتماد سياسة الاعتدال والوسطية في التعامل. لكن هذه التصريحات تتضارب بشدة مع تصريحات المرشد الأعلى وقادة الحرس الثوري العدائية والقائمة على استمرار التدخل في دول المنطقة وتأجيج الصراعات.

تناقض مثير يطفو على السطح في تصريحات أقطاب السلطة والحكم في إيران بين الرئيس روحاني وأخرى لرئيس الحرس الثوري وثالثة يدلي بها المرشد الأعلى خامنئي. وتظهر تصريحات طهران أن كلا منهم يحكم بطريقته في إشارة إما لخلافات أو تكامل للأدوار.

فالرئيس الإيراني ومن بعده وزير خارجيته في استراتيجيتهما الدبلوماسية يحاولان تلميع صورة إيران عند الغرب وأمام الرأي العام بالحديث عن الوسطية والاعتدال وعدم التدخل في دول الجوار مبديان استعداد طهران للتفاعل مع العالم كدولة طبيعية.

لكن هذه التصريحات تلحقها دوما تصريحات أخرى عكسية تماما يدلي فيها قادة في الحرس الثوري الذين يعبرون عن فكر المرشد الأعلى وهي تصريحات تحمل تهديدات لدول المنطقة واعترافات بدعم ميليشيات في اليمن والعراق ولبنان والبحرين وسوريا فمن يستمع لتصريحات الرئيس روحاني وقائد الحرس الثوري فإن أول انطباع أنهما لا يتبعان لنظام واحد.

صدام حتمي بين مؤسسة الرئاسة والجيش، مع وجود دولة عميقة يحكمها ويقرر فيها المرشد الأعلى على أساس ما يسمى نقل الثورة الإيرانية للخارج ليبقى التناقض سيد الموقف في تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

وما نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في بداية مؤتمر صحفي له عن إرسال الرئيس روحاني أي رسالة للكويت تتعلق باليمن وعودته في نهاية المؤتمر الصحفي للاعتذار ويؤكد إرسالها إلا مشهدا من الشد والجذب والتناقض داخل الطبقة الحاكمة في إيران الذي يؤشر على صراع داخلي يشبه النار تحت الرماد.