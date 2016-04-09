ألمانيا تتهم شخصين بالتجسس على "مجاهدي خلق"

اتهم النائب العام الفدرالي الألماني، إيرانيين اثنين، اعتقلتهما السلطات العام الماضي، بالتجسس على منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فقد قدم النائب العام الألماني شكوى أمام محكمة برلين، ضد المتهمين الإيرانيين وهما ميثم ب، وسعيد ر، بتهمة انتهاك قوانين حماية الخصوصية.

وبحسب الوكالة، قال المدعي العام إن المتهمين عضوين سابقين في منظمة مجاهدي خلق، لكنهما جندا للعمل لصالح المخابرات الإيرانية، حيث عمل ميثم منذ بداية عام 2013 وسعيد منذ أواسط صيف 2014 مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وكان المتهمان يقومان بجمع المعلومات عن أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية.

وفي أكتوبر الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية المتهمين في برلين، للاشتباه في تجسسهما لصالح طهران وجمعهما معلومات عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وبيعها للاستخبارات الإيرانية.

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت وقتها، بأنها قامت بتفتيش منزل ميثم ب، وخمسة آخرين مشتبه بتورطهم في جمع المعلومات عن أعضاء منظمة مجاهدي خلق.