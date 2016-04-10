إيران تفرج عن المخرج مصطفى عزيزي

أفرجت السلطات الإيرانية عن المخرج والمنتج الإيراني مصطفى عزيز، الذي اعتُقل في فبراير 2015 في طهران لدى عودته من كندا بتهمة "الدعاية ضد النظام"، بحسب ما أعلنت عائلته.

وكتب ابنه آراش على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "استفاد والدي من قرار عفو وأفرج عنه".

وكتبت ابنة المخرج السينمائي باراستو في صفحتها على موقع "فيسبوك": "وأخيرا، بعد كابوس استمر أكثر من عام.. سننام الليلة بهدوء. والدي حر".

وعاد المنتج والمخرج مصطفى عزيزي (54 عاما) الذي لاقت أعماله التلفزيونية نجاحا في بداية الألفية الثالثة، إلى إيران في يناير العام 2015 من كندا التي عاش وعمل فيها منذ العام 2010.

وبحسب ابنه، فهو قرر العودة إلى بلاده بعد دعوة وجهتها الحكومة الإيرانية "إلى المهاجرين للعودة".

وقبل أقل من شهر على عودته، اعتقل في الأول من فبراير 2015.

وتوقيف عزيزي مرتبط على ما يبدو بتعليقات له تتصل بالنظام الإيراني والمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحمل مصطفى عزيزي شهادة في الاقتصاد من جامعة طهران، وقد عمل في الإذاعة والتلفزيون قبل توجهه الى كندا حيث انشأ شركة انتاج.