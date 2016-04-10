كروبي لروحاني: أطلب من نظامكم "المستبد" محاكمتي علناً

وصف مهدي كروبي، رئيس البرلمان الإيراني الأسبق والمحكوم عليه بالإقامة الجبرية بسبب دوره في احتجاجات 2009، نظام بلاده بـ"المستبد"، مطالباً رئيس الجمهورية الإيرانية بمحاكمة "علنية".

وقال كروبي في رسالة مفتوحة بعثها لروحاني إنه يريد محاكمة "علنية" حتى يبين من هو "غير نجيب"، في إشارة إلى تصريحات المرشد علي خامنئي الأخيرة التي وصف فيها كروبي ومير حسين موسوي، زعيمي الحركة الخضراء، بـ"غير النجيبين".

وأضاف كروبي في رسالته أنه لا يطالب روحاني بإزالة حكم الإقامة الجبرية حيث إن الأمر لا يرجع له، لكنه يريد محاكمة علنية حتى يتبين النجيب من غيره.

ونشر موقع "سحام نيوز"، القريب من كروبي، رسالة رئيس البرلمان الأسبق مخاطبا روحاني قائلا: "لا أطالبك بإلغاء حكم الإقامة الجبرية ضدي ولا أراه من صلاحياتكم"، في إشارة إلى خامنئي الذي يقف وراء حكم الإقامة الجبرية ضد مير حسين موسوي ومهدي كروبي منذ عام 2009 في أعقاب الاحتجاجات في المدن الإيرانية على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها حينها محمود أحمدي نجاد.

وأوضح كروبي على أنه سيأتي بالأدلة التي تشير إلى تزوير الانتخابات عام 2005 و2009 وما حدث لأبناء البلد في المعتقلات القانونية وغير القانونية.