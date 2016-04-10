مستشار خامنئي: طهران تدعم بقاء الأسد حتى انتهاء ولايته

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، إن طهران تدعم بشار الأسد، الرئيس القانوني لسوريا، ويجب أن يبقى حتى انتهاء ولايته الرئاسية الحالية"، على حد قوله.

ووفقا لوكالة "فارس"، قال ولايتي خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء أمس السبت، إن "ما يردده الأميركيون حول رحيل لن يتحقق لأنه الرئيس القانوني لسوريا، وسيبقى في منصبه لغاية نهاية ولايته، وطهران ماضية في الدفاع عنه"، وهذا يعني أن إيران لا تريد تحقيق إنجاز في المفاوضات التي تهدف إلى انتقال سياسي ينهي مأساة السوريين بعد خمس سنوات من الحرب التي دعمت فيها الأسد ضد ثورة الشعب السوري، بحسب مراقبين.

وكانت طهران أرسلت وحدات خاصة من الكوماندوس في الجيش الإيراني لمؤازرة قوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة لها في سوريا للحيلولة دون سقوط نظام الأسد ولتقوية موقف وفده المفاوض في جنيف ضد المعارضة.

وحول التنسيق الإيراني – الروسي قال ولايتي، إن أي بلد يتعاطى مع إيران ويتم تأمين مصالحها من خلال هذه العلاقات فإن طهران تدعمه".

ومن المقرر أن يقوم المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بزيارة إلى طهران، الثلاثاء، بعد زيارة له إلى دمشق، يلتقي خلالها وزير خارجية النظام وليد المعلم، والسفير الروسي لدى دمشق، بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن دي ميستورا سيصل إلى طهران بعد غد الثلاثاء لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن تطورات الأوضاع في سوريا في زيارة ستستغرق يومين، وذلك قبيل الجولة القادمة من محادثات جنيف حول تسوية الأزمة السورية ستبدأ في 13 من الشهر الجاري.